گھریلو ملازمہ پر تشدد کے باعث ایکسپریس نیوز پر نوکری سے ہاتھ دھونے والی غریدہ فاروقی تو آپ کو یاد ہوں گی؟ اب وہ کہاں ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں؟ بڑی خبر آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں ملوث ہو کر ایکسپریس نیوز پر نوکری سے ہاتھ دھونے والی غریدہ فاروقی آج (جمعرات) سے ” آج نیوز“ پر پروگرام شروع کرنے جا رہی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق گھریلو ملازمہ تشدد کیس کے باعث ایکسپریس نیوز سے نوکری سے ہاتھ دھونے والی غریدہ فاروقی ایک بار پھر ٹی وی پر سیاسی پروگرام کرتی نظر آئیں گی ۔ انہوں نے بطور پر وگرام اینکر آج نیوز جوائن کرلیا ہے جہاں وہ جمعرات سے اتوار تک ہر ہفتے کے 4 روز رات کو دس بجے ” جی فار غریدہ“ کے نام سے پروگرام کیا کریں گی۔

نئے چینل پر نئے پروگرام کے ساتھ غریدہ فاروقی نیا عزم بھی لے کر آئی ہیں۔ پروگرام کے پرومو میں غریدہ فاروقی اپنے اس عزم کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کرتی ہیں ’ہر رکاوٹ مجھے دیتی ہے اک نیا عزم ، اور ہر نیا عزم کھولتا ہے اک نیا راستہ، سچ کو سامنے لانے کی میری ایک اور کوشش، جی فار غریدہ‘۔

G for Gharidah ! Coming back VERY SOON ! Only on @aaj_urdu pic.twitter.com/TT5ymolaJe