پنجاب یونیورسٹی کے 2 طلباءگروپوں میں تصادم کی ایسی ویڈیو منظرعام پر آ گئی کہ دیکھ کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پنجاب یونیورسٹی میں گزشتہ روز طلباءگروپوں کے درمیان ہونے والے تصادم میں کئی طلباءزخمی ہوئے اور معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ انہیں منتشر کرنے کیلئے پولیس کو آنسو گیس کی شیلنگ کرنا پڑی۔

ابتدائی معلومات کے مطابق پنجاب یونیورسٹی میں پشتون کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد جاری تھا جس میں پشتو ترانوں اور نغموں کو بلند آواز میں چلایا جا رہا تھا تاہم ایک گروپ نے آواز کم کرنے کا مطالبہ کیا جس پر دونوں تنظیمیں آمنے سامنے آگئیں اور پھر شدید پتھراﺅ شروع ہو گیا۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری پنجاب یونیورسٹی پہنچ گئی جنہوں نے مشتعل طلبا کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس کا استعمال کیا۔

دوسری جانب اسلامی جمعیت طلباءکے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی خواتین اراکین نے پاکستان ڈے سے متعلق ایک تقریب کا انعقاد کر رکھا تھا جس پر پشتون افراد نے حملہ کر کے سبوتاژ کیا۔

اس واقعے کے اصل قصور واروں کا پتہ تو تحقیقات کے بعد ہی چل سکے گا لیکن ایک ایسی ویڈیو منظرعام پر آ گئی ہے جس میں کئی افراد مل کر ڈنڈوں کے ساتھ ایک شخص کو انتہائی شدید تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہاں موجود افراد اور لڑکیوں کی چیخ و پکار بھی سنی جا سکتی ہے۔

ویڈیو شیئر کرنے والے ٹوئٹر صارف کا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو میں جس شخص کو مارا جا رہا ہے وہ جیالوجی ڈیپارٹمنٹ کا طالب علم عمیر ہے اور اسے مارنے والے افراد پختون ہیں تاہم آزاد ذرائع سے ان معلومات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔

