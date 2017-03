یوم پاکستان پریڈ،شہباز شریف نے اپنی دونوں پوتیوں کے ہمراہ ٹوئٹر پر ویڈیو جاری کردی

لاہور( ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے یوم پاکستان کی پریڈ اپنی دونوں پوتیوں کے ساتھ دیکھی۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے شہباز شریف نے اپنی دونوں پوتیوں کے بارے کہا کہ ”یوم پاکستان پریڈ دیکھنے کیلئے آج وہ جلدی اٹھ گئیں “۔

شکرپڑیاں گراﺅنڈ پر منعقدہ پریڈ کو وزیرعلیٰ پنجاب نے اپنی پوتیوں کے ہمراہ ٹی وی پر دیکھا اور اس موقع پر شہباز شریف نے اپنی پوتیوں کو یوم پاکستان کی اہمیت کے بارے بتایا۔انہوں نے کہا کہ پریڈ تقریب کے دوران کی دونوں پوتیوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔

Conversation with my grand daughters as they woke up earlier today to watch Pakistan Day parade :) God bless u all !https://t.co/LuOcF9Q9y7 pic.twitter.com/bpn16Rdv2I