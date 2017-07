ارفع کریم ٹاور کے قریب سبزی منڈی میں دھماکا ، 2 افراد شہید ، متعدد زخمی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ارفع کریم ٹاور کے قریب کوٹ لکھپت سبزی منڈی میں زور دار دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہیں۔

سٹی 42 کے مطابق فیروز پور روڈ پر واوقع ارفع کریم ٹاور کے قریب سبزی منڈی میں دھماکے کے باعث 2 شہری شہید ہو گئے، دھماکے کے باعث متعد د افراد زخمی ہیں جنہیں جنرل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے ۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہےتاہم جنرل اور جناح ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔

دھماکے کی نوعیت کے بارے تاحال پتہ نہیں چل سکا ، بظاہر سلنڈر دھماکا معلوم ہوتا ہے تاہم حتمی طورپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، بم ڈسپوزل سکواڈ کا عملہ بھی جائے حادثہ پر موجود ہے جو شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے ۔

ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی کے باہر پولیس بھی موجود تھی اور ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا۔

ویڈ یو دیکھیں

Some 10-15 people under the tree... Look like dead

May Allah protect us#BreakingNews #Lahore pic.twitter.com/EQWR9hsloC