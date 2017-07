ارفع کریم ٹاور کے قریب ہونے والے دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ارفع کریم ٹاور کے قریب واقع سبزی منڈی میں خود کش دھماکہ ہواہے جس میں نو پولیس اہلکاروں سمیت22افراد شہید ہو گئے ہیں جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔تفصیلات کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکے کو خود کش قرار دیا جارہاہے ،زخمی ہونے والے افراد کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیاہے جبکہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیاہے ۔تاہم دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں دیکھا جاسکتاہے کہ سڑک کی دوسری جانب زور دار دھماکہ ہوتا ہوا دکھائی دیتاہے ۔

ویڈیو دیکھئے

CCTV footage of the explosion from our security cameras (top right hand) ... pic.twitter.com/EDgUkyxlj1