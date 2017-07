ملازمہ پر تشدد کی خبر، غریدہ فاروقی نے سارے ہنگامے کے پیچھے چھپی اصل وجہ بتادی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف صحافی اور اینکر غریدہ فاروقی نے اپنے خلاف کئے جانے والے پروپیگنڈے کو ایک سازش قرار دیا ہے اور اپنی آڈیو ٹیپ کا بھی انکار کردیا ہے۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پرٹوئٹ کے ذریعے معروف صحافی اور اینکر غریدہ فاروقی نے اپنے خلاف چلنے والے پروپیگنڈے کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے ایک صارف کا ٹوئٹ ری ٹوئٹ کیا ہے جس میں صارف کا کہنا تھا کہ” غریدہ فاروقی کے حوالے سے جتنی آڈیوز سنی اک بات تو کلیر ہے کہ غریدہ کو منصوبہ بندی کے ساتھ پھنسایا گیا ہے “جبکہ غریدہ فاروقی نے اس کے ساتھ لکھا کہ شکریہ آپ اصل وجہ سمجھ چکے ہیں، اسی طرح انہوں نے ایک اور صارف کا ٹوئٹ بھی ری ٹوئٹ کیا ہے جس میں صارف انہیں مینشن کرکے کہتا ہے کہ ایسے افراد کی نشاندہی کرنی چاہیے جو غریدہ فاروقی کے خلاف پروپیگنڈہ کر رہے ہیں، اس پر غریدہ کا کہنا تھا کہ بہت جلد میں انہیں بے نقاب کروں گی، حمایت کرنے کے لئے آپ کا شکریہ۔

Thank you for the sane understanding of real issue! https://t.co/myqbkCagOp



واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر معروف صحافی اور اینکر غریدہ فاروقی کی آڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں وہ ایک ملازمہ کے والدین کو دھمکیاں دے رہی ہیں جبکہ ملازمہ کے والدین نے غریدہ فاروقی کے خلاف درخواست دے دی ہے۔

Will be exposed very soon. Thanks for the support Fazil sb. https://t.co/ARmObCETKF