سینیٹ میں بل کی ووٹنگ کے دوران (ن) لیگ کو ووٹ دینے والے ایم کیو ایم کے میاں عتیق اب کس کوشش میں مصروف ہیں؟ سینئر صحافی نے تہلکہ خیز دعویٰ کر دیا، جان کر فاروق ستار کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی اور پروگرام اینکر منصور علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینیٹر میاں عتیق مسلم لیگ (ن) کی ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

سینیٹ میں حکومتی بل کی منظوری کیلئے ہونے والی ووٹنگ کے دوران سینیٹر میاں عتیق نے اپنی پارٹی کے فیصلے کے برعکس مسلم لیگ (ن) کو ووٹ دیا تھا اور یہ حکومتی بل صرف 1 ووٹ کی برتری کے ساتھ سینیٹ سے منظور ہوا۔

منصور علی خان نے اپنے پروگرام کے دوران سینیٹر اعتزاز احسن سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا اور بعد ازاں انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھی یہی بات لکھی۔

انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ”میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینیٹر میاں عتیق جنہوں نے حکومت کے حق میں ووٹ دیا، اب وہ راولپنڈی سے مسلم لیگ (ن) کی ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔“

