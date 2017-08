لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور ساجد حسن کے بعدمسلم لیگ ن کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے بھی بول نیوز کو خیر باد کہہ دیا۔

تفصیلات کے مطابق بول نیوز پر تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود، پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ اور مسلم لیگ ن کے شیخ وقاص اکرم ” اب پتہ چلا“ کے نام سے سیاسی پروگرام کرتے تھے تاہم اب شیخ وقاص اکرم نے بول نیٹ ورک کو خیر باد کہہ دیاہے۔

اپنے ٹوئٹر پیغام میں شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ” میں نے بول نیٹ ورک چھوڑ دیا ہے، اب بول پر ہونے والے پروگرام کا حصہ نہیں رہوں گا۔ میڈیا آرگنائزیشن کو پروفیشنل طریقے سے چلانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔“

I just quit @BOLNETWORK.Will not be part of program anymore. Running media org professionally is not anyone's cup of tea. Not my field