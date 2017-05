” یہ حرکت پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کو اپنے جال میں پھنسانے کیلئے کی تھی کیونکہ ۔۔۔“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا کا انقلاب برپا ہونے کے بعد دنیا بھر کی سیاسی جماعتیں لوگوں میں سیاسی شعور کی بیداری یا مخالفین کورگیدنے کیلئے اس کا سہارا لیتی ہیں ۔ پاکستان میں بھی ٹوئٹر پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ ن کے کارکنوں میں جنگ جاری رہتی ہے ، اسی جنگ کے دوران پنجاب حکومت نے حزب اختلاف کی جماعت کو اپنے جال میں ایسے طریقے سے پھنسا لیا کہ ساری میڈیا پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔

تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز پنجاب حکومت نے ساہیوال کول پاور پلانٹ کی ایک ”مبینہ جعلی“ تصویر اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر لگائی اور یہ خبر دی کہ کل (جمعرات کو) اس کا افتتاح کیا جائے گا۔

ATTN: 1320 MW Sahiwal Coal Power plant - the first mega project under CPEC will be inaugurated tomorrow! pic.twitter.com/661r4W5Wnd — Govt Of The Punjab (@GovtOfPunjab) May 24, 2017



پنجاب حکومت کی یہ غلطی پاکستان تحریک انصاف پر آج (جمعہ کو) منکشف ہوئی اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو سراسر جھوٹ قرار دیا اور ساہیوال کول پاور پلانٹ اور امریکی پاور پلانٹ کی تصاویر موازنے کے طور پر پیش کردیں اور حقیقت آشکار کردی۔

The much touted Sahiwal Coal Power Plant publicised by @GovtOfPunjab just another eye wash!

Its actually a pic of the Bowen Plant in U.S.A pic.twitter.com/Ig8vcAKBzP — PTI (@PTIofficial) May 26, 2017



پی ٹی آئی کی جانب سے جب ٹوئٹر پر پنجاب حکومت کے تصویر شیئر کرنے کے اس اقدام کو سرا سر جھوٹ قرار دیا گیا تو ن لیگ کا ایک کارکن بھی میدان میں آگیا اور کہا کہ ” کول پاور پلانٹ لگانے پر اپوزیشن کی جانب سے لیگی حکومت پر تنقید کی جاتی رہی ہے ، اس لیے پنجاب حکومت نے جان بوجھ کر امریکی کول پاور پلانٹ کی تصویر لگا کر جال بچھایا اور جب اپوزیشن جماعتوں نے اس تصویر کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے اور اس بات کا اعتراف کرلیا کہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر لگائے جاتے ہیں“۔

@PTIofficial @GovtOfPunjab @GovtOfPunjab set a trap& u guys trapped

GOP just wanted that u express urself that this is happening in the developed countries

real here:) pic.twitter.com/gfPFe3BE7y — Badar Shahbaz (@BSWarraich) May 26, 2017