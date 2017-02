شہباز شریف نے بے نظیر کے ساتھ جلاوطنی کی تصویر ٹویٹ کردی

لاہور (ویب ڈیسک) وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بینظیر بھٹو کی یاد آگئی۔ محترمہ کے ساتھ لندن کی ایک تصویر ٹویٹ کردی۔ ٹویٹ کے مطابق شہباز شریف کو موبائل فون کھنگالتے ہوئے محترمہ کے ساتھ دوران جلاوطنی کی تصویر ملی۔ تصویر 2006ءیا 2007ءکی جلاوطنی کے دنوں کی ہے۔ محترمہ بینظیر کے ساتھ ضیافت کی یادگار تصویر میں نواز شریف بھی موجود ہیں۔ تصویر میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف بیٹھے ہیں۔

Browsing through pics in my cell, found this one... with my brother & former PM late BB in London during exile ... In 2006 or 07 ... pic.twitter.com/a7DdsF0PtN