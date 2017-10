پارٹی قیادت سنبھالنے کا بیان مجھ سے غلط منسوب کیا گیا:مریم نواز

لاہور (آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ پارٹی قیادت سنبھالنے کا بیان مجھ سے غلط منسوب کیا جا رہا ہے, نواز شریف پارٹی کے سربراہ ہیں اور میں بطور ورکر کی حیثیت سے ان کی سربراہی میں کام کرنے پر خوش ہوں ۔ ان خیالات کا اظہار مریم نواز نے سوشل میڈیا کی ویب سائیٹ ٹوئٹر پر بیان میں کہا ۔

انہوں نے کہا کہ شریف خاندان میں ابھی تک ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے جس میں مجھے پارٹی کی قیادت سے منسوب کیا جائے ۔ ایسی بے بنیاد خبروں کی تردید کرتی ہوں جس میں مجھے پارٹی کی قیادت دینے کا تاثر دیا جا رہا ہے ۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے ۔ میں پارٹی قیادت کی خواہشمند نہیں ہوں بلکہ مجھے ورکر کی حیثیت سے نواز شریف کی سربراہی میں کام کرنے پر خوشی ہے ۔

The statement that 'the family decided that I should be leading the party' is wrongly ascribed to me. There never has been any such decision