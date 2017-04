نواز شریف تحریک انصاف کی خواتین سے متعلق ریمارکس پر معافی مانگیں،ان کے خاندان کی خواتین بھی سیاست میں ہیں:شیریں مزاری

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کی رہنماءشیریں مزاری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اوکاڑہ جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سے متعلق دیے گئے ریمارکس پر معافی مانگیں،ان کے خاندان کی خواتین بھی سیاست میں ہیں۔

مخالفین ہمارے مقابلے میں جلسیاں کر رہے ہیں ،احتجاج کرنے اور کسی کے کہنے پر استعفی نہیں دوں گا ،آئندہ الیکشن بھی ہمارا ہو گا :وزیر اعظم نواز شریف

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے اوکاڑہ جلسے میں پی ٹی آئی کی خواتین سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف سے لے کرنواز شریف تک سب کی سوچ عجیب ہے۔تحریک انصاف خواتین کی تضحیک پر خاموش نہیں رہے گی۔نوازشریف یاد رکھیں ، ن لیگ میں بھی خواتین ہیں اوران کی اپنی بیٹی بھی ہے۔

اوکاڑہ میں نواز شریف نے ن لیگ کی چند خواتین کو کہا کہ آپ ان سے مختلف ہیں،خواتین سے متعلق اس لیے بات کرنا کہ وہ مخالف ہیں شرمناک ہے۔

Nawaz Sharif shd remember PMLN has women amongst its ranks also as well as a daughter! Shd we start abusing them? Will not remain silent!