”یہ کپتان کے کاغذات پر فونٹ کون سا ہے؟“ مریم نواز شریف میدان میں آ گئیں، خود ہی کیلبری فونٹ کا ذکر چھیڑ دیا اور ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان کی پریشانی کی حد نہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف کے پانامہ کیس میں جمع کرائے گئے کاغذات کو جعلی قرار دینے کی ایک وجہ کیلبری فونٹ بھی تھا۔

یہ معاملہ سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر کیلبری فونٹ کی خوب ”درگت“ بنائی گئی اور طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں تاہم اب کپتان کی جانب سے عدالت میں جمع کرائے گئے چند ایسے کاغذات بھی منظرعام پر آ گئے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان پر بھی کیلبری فونٹ استعمال کیا گیا ہے۔

ان دستاویزات کی تصاویر ذیشان خان نامی ٹوئٹر صارف نے شیئر کیں اور لکھا ” منی ٹریل جمع کرانے میں خان صاحب کا ایک اور کارنا۔ دو خطوط اور دونوں میں کپتان کے دستخط مختلف، کیا اب یہ کسی رائٹنگ ایکسپرٹ کو تصدیق کیلئے بھجوائے جائیں گے؟“

دلچسپ امر یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے بھی ان تصاویر کو شیئر کیا لیکن انہوں نے توجہ کیلبری فونٹ کی جانب دلائی اور لکھا ” اب کوئی بھی فونٹ کے بارے میں جاننا نہیں چاہے گا۔ یہ کیلبری ہو سکتا ہے۔“

No one would now look for the font. Could be Calibri. https://t.co/IpH6oV8KTw