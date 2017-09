لاڑکانہ میں امیر بیگم فلائی اوور مکمل، تصاویر جاری

لاڑکانہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)سندھ حکومت کی جانب سے تیار کیا گیا شیریں امیر بیگم فلائی اوور مکمل کر لیا گیا ہے جس کی تصاویر بھی جاری کردی گئی ہیں ، فلائی اوور کی تعمیر لاہور ی محلہ لاڑکانہ میں کی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت نے لاڑکانہ شہر میں لاہوری محلہ کے قریب رائس کینال پر تیار کیے گئے شیریں امیر بیگم فلائی اوور کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ فلائی اوور اپنی خوبصورتی اور انفرادیت کے باعث طرز تعمیر کا ایک بہترین شہکار ہے، حکام کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں میں یہ سب سے بہترین ہے اور اس کی تعمیر سے شہر کے لوگوں کے ٹریفک کے مسائل ختم ہو جائیں گے جبکہ سفر میں بھی آسانی ہوگی۔

ویڈیو دیکھیں:

Larkana: An attractive Night view of Mohtarma Shireen Ameer Begum Bhutto Flyover Bridge at Rice Canal Near Lahori Muhalla.

SindhGovt pic.twitter.com/6rHC5pHCh2