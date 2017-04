سابق ضلع ناظم جہانگیر بھٹی کا تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان

لودھراں (ویب ڈیسک)سندھ کے سابق وزیراعلیٰ اور رکن اسمبلی لیاقت جتوئی کے بعد لودھراں سے سابق ضلع ناظم جہانگیر بھٹی بھی تحریک انصاف میں شامل ہوگئے جس کا باضابطہ اعلان جہانگیر خان ترین نے کیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء جہانگیر خان ترین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ” کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان مسلم لیگ ن کے لودھراں سے سابق ضلعی ناظم جہانگیر بھٹی کو شامل ہونے پر خوش آمدید کہتا ہوں‘‘.

I welcome PMLNs former District Council Member Jahangir Bhatti in PTI. Also want to thank Ch Azeem 4 the wonderful reception ???? #AaiAaiPTI pic.twitter.com/pWjhbEgrL9