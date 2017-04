مشال خان کے قتل کے بعد مشتعل افراد کی ایک دوسرے کو مبارکباد،پولیس کو نام نہ بتانے کا حلف لیا گیا

مردان(ڈیلی پاکستان آن لائن)مشال خان کے قتل کے بعد مشتعل افراد کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مردان کی یونیورسٹی میں طالبعلم کو قتل کرنے کے بعد کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں مشتعل افراد کا ایک گروپ قتل کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آرہا ہے اور مشتعل افراد کی جانب سے حلف لیا جارہا ہے اور مشال خان کا نام لئے بغیر کہا جارہا ہے کہ ہم نے وہ کام کردیاہے جو ہم کرنا چاہتے تھے.

مشتعل افراد نے ایف آئی آر میں ایک دوسرے کا نام نہ بتانے کا حلف اٹھایا ہے اور کہا کہ اگر کسی نے نام بتایا تو اس کو غدار سمجھا جائے گا۔پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ ویڈیو میں حلف اٹھانے والے افراد مشال خان کے قتل میں ملوث ہیں اور مشال خان کا ان کی طرف سے نام بھی نہیں لیا گیا ہے۔پی ٹی آئی کے رہنما ایاز خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ’’پی ٹی آئی کے سابق کونسلرکی جانب سےمبارکباد دی جارہی ہے اور پولیس کو ایک دوسرے کا نام نہ بتانے کا عہد کیا جارہا ہے‘‘۔

یاد رہے کہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے طالبعلم مشال خان کو توہین مذہب کے الزام میں طلباء کی طرف سے تشدد کرکے قتل کردیا گیا تھا۔

Arif PTI Councilar &ex sepahe-e-sahaba celebrating and says after murdering Mashal disclosing shooter name wil b betrayal with prophet PBUH pic.twitter.com/266yrI2bx4