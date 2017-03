ایک دوسرے کی فکر کرنا، بازو تھامنا اولین عبادت ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب

لاہور (سٹاف رپورٹر) اخوت اسلامک مائیکرو فنانس کے سربراہ اور سماجیات کے ممتاز رہنما ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا ہے کہ صاحب ثروت اور نادار دونوں ایک پیج پر آ جائیں تو معاشرتی انقلاب برپا ہوسکتا ہے۔ جن کے پاس دینے کو کچھ ہے اور جو لینے کے مستحق ہیں انہیں اکٹھا کردیا جائے تو پاکستانی قوم دنیا کی بہترین اقوام سے بھی آگے نکل سکتی ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے کا ہاتھ تھام لے اور اس کی مکمل ذمہ داری اٹھا لے تو تمام خرابیاں دور ہوسکتی ہیں یوں Have اور Have not کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سکول آف میڈیا اینڈ کمیونی کیشن سٹڈیز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے زیراہتمام ’’میری زندگی کا سفر‘‘ کے عنوان سے شروع کئے گئے نئے تعلیمی، تحقیقی، اصلاحی اور معلوماتی پروگرام میں خطاب کے دوران کیا۔ اس پروگرام کا مقصد طلبا و طالبات کو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے فن اور شخصیت سے آگاہ کرنا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں، حالات زندگی، تجربات اور اس دوران پیش آنے والے مختلف واقعات پر سیر حاصل گفتگو کی اور اپنی سماجی تنظیم اخوت کے قیام سے موجودہ صورتحال پر محیط تفصیلات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈین آف میڈیا سٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ، ڈین فیکلٹی آف کامرس ڈاکٹر اطہر عظیم، ڈین فیکلٹی آف لاء ڈاکٹر ہادیہ اعوان، فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جبکہ سینئر صحافیوں نعیم مصطفی، عبدالمجید ساجد اور رؤف طاہر پر مشتمل پینل نے مہمان خصوصی سے ان کی مختلف جہتوں اور سماجی کارناموں کے حوالے سے سوالات بھی کئے۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ نے پروگرام کی غرض و غایت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سکول آف میڈیا سٹڈیز کے حوالے سے تفصیلات بتائیں اور کہا کہ ہمارا ادارہ پاکستان میں نجی شعبے میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کروانے والا ایچ ای سی کا واحد منظور شدہ ادارہ ہے جو دنیا بھر میں ریٹنگ کے اعتبار سے دیگر تمام جامعات سے کہیں بہتر ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء و طالبات کو تلقین کی کہ وہ حکومت یا مخیر حضرات کا انتظار کئے بغیر کسی بھی نیک کام میں اپنا کردار ادا کریں اور خدمت خلق کو اپنا فرض اولین بنالیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے بتایا کہ وہ فیروزپور روڈ پر للیانی کے قریب ایک بہت بڑی اراضی پر اخوت یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں جس کا افتتاح 14 اگست کو باقاعدہ طور پر کیا جائے گا۔ ہماری تنظیم نے اس یونیورسٹی کے قیام کیلئے تخمینہ لگوایا ہے اور ہم نے دیوار بانیان بھی بنا ڈالی ہے کوئی بھی شخص ایک ہزار روپیہ دے کر یونیورسٹی کی تعمیر کی ایک اینٹ خرید سکتا ہے۔ پانچ لاکھ اینٹیں فروخت کریں گے اور یونیورسٹی کا ایک حصہ مکمل ہو جائے گا۔ ہر اینٹ کے خریدار کا نام اس دیوار پر درج ہوگا۔ آنے والی نسلیں فخریہ انداز میں کہہ سکیں گی کہ ہمارے باپ دادا یا ماں دادی اس اخوت یونیورسٹی کے بانی ہیں۔ انہوں نے سٹوڈنٹس کو کتاب بینی کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ کتاب سے رشتہ جوڑنا اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے مترادف ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ نے مہمانان کو سووینئر اور پھول بھی پیش کئے۔