ہائیر ایجوکیشن کمیشن جلد موبائل لائبر یر یز پراجیکٹ شروع کریگا : پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین

لاہور(ایجوکیشن رپورٹر) پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین نے کہا ہے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کتاب پڑھنے کے کلچر کو فروغ دینے کیلئے بہت جلد پنجاب بھر میں موبائل لائبیریرز کے پراجیکٹ پر کام شروع کرے گا اس سلسلے میں منصوبہ تیار ہو چکا ہے اور دور دراز علاقوں میں بھی یہ سہولت میسر آئے گی۔ وہ پنجاب یونیورسٹی شعبہ انفارمیشن مینجمنٹ اور مین لائبریری کے زیر اہتمام ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈ ے کی مناسبت سے "Books through the ages and its implications"کے موضوع پرالرازی ہال میں منعقدہ خصوصی سیمینارسے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر، چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان مجیب الرحمان شامی ، ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ پروفیسر ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری، چیئرپرسن شعبہ انفارمیشن مینجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر کنول امین، چیف لائبریرین حسیب احمد پراچہ، صدر اکیڈمک سٹاف ایسو سی ایشن جاوید سمیع، سیکریٹری افتخار تارڑ، ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن شاہد سرویا، فیکلٹی ممبران اور طلباؤ طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نظام الدین نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے کتابوں کی اشاعت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کتابوں کی اشاعت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے تاہم لوگوں کو کتاب پڑھنے کی طرف راغب کرنے کیلئے اقدامات کی ضرورت ہے ۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر معین ناصر نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کی موجودہ انتظامیہ کتاب پڑھنے کے کلچر کو فروغ دینے کیلئے کئی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر طالبعلم کو ہر سمسٹر میں اپنے کورس سے متعلقہ دس کتابوں کی جائزہ رپورٹ پیش کرنا ہوگی ورنہ انہیں ڈگری نہیں دی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ کی سہولت کیلئے ہر ہاسٹل میں لائبریری کا قیام عمل میں لائے گی جبکہ بچوں کیلئے رہائشی کالونی میں بھی لائبریری قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے زیادہ سے زیادہ کتابوں کی جائزہ رپورٹ پیش کرنے والے طلبہ کو انعام دیا جائے گا ۔ا نہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام 27تا29اپریل 2017ء کو کتاب میلہ سجانے کا اعلان بھی کیا۔ چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان مجیب الرحمان شامی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کتابوں سے ہمارا رشتہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے جس کی وجوہات جاننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہاکہ محلہ کی سطح پر لائبیریریاں ختم ہوچکی ہیں اور کالجز یونیورسٹیوں کی صورت اختیار کرچکے ہیں جس کی وجہ سے نئے علم کی تخلیق میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمار ی کتاب نہ پڑھنے کی عادات ہیں جس کیلئے ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے جس سے طلبہ اور کتاب کے مابین رشتہ قائم ہو۔ ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری نے کہا کہ کتابیں علم اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی بدولت ’ای بکس ‘ کو فروغ مل رہا ہے لیکن کتاب نہ پڑھنے کی عادادت اصل چیلنج ہیں۔ڈاکٹر کنول امین نے کہا کہ الیکٹرانک کتابیں شائع شدہ کتابوں کے متبادل کی جگہ نہیں لے سکتیں بلکہ وہ شائع شدہ کتابوں کو فروغ دے رہی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کتابوں کی اشاعت بڑھ رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں قدر و قیمت کو کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی ہمیں اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ علم کی منتقلی کا بہترین ذریعہ کتابیں ہی ہیں تاہم کتابیں پڑھنے کے کلچر کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر نظام الدین نے گزشتہ برس لائبریری ممبران میں سب سے زیاد ہ کتب بینی کرنے والے دس افراد میں بک لور ایوارڈ تقسیم کئے ۔ ان میں پہلا انعام شعبہ فارسی کے پروفیسر ڈاکٹر معین الدین نظامی کو دیا گیا جبکہ دیگر میں شہریار لیاقت علی، محمد زاہد، ملیحہ رفیق، زوحہ خالق، روبینہ لیاقت، نورین حنیف، عمران مشتاق، غلام قادراور عائشہ اعظم نے بالترتیب دوسری سے دسویں پوزیشنز اپنے نام کیں۔