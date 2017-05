مورخین کو تعصب سے پاک تاریخ تحریر کرنی چاہئے، ڈاکٹر ظفر معین

لاہور(ایجوکیشن رپورٹر) :وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر نے کہا ہے کہ مورخین تعصب سے پاک اور حقائق پر مبنی تاریخ لکھنی چاہیے۔ وہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نعمانہ کرن کی "The Federal Cabinet of Pakistan Formation and Working, 1947-1977"کے موضوع پر تصنیف کی تقریب رونمائی میں خطاب کررہے تھے۔ یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹز پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاؤلہ ، ڈاکٹر مسرت عابد، ڈاکٹر نعمانہ کرن، ڈاکٹر فرحت محمود، طارق حق، سینئر فیکلٹی ممبران اور بڑی تعداد میں طلباؤ طالبات نے شرکت کی۔ا پنے خطاب میں ڈاکٹر ظفر معین ناصر نے کہا کہ کئی مورخ اپنے نظریات کی روشنی میں تاریخ لکھتے ہیں جس میں یا تو حقیت کو نظر انداز کیا ہوتا یا مسخ شدہ حقائق بیان کئے جاتے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ جانبداری پر مبنی ہے۔ انہوں نے عصر حاضر کی خوبیوں اور خامیوں پر منفرد نوعیت کی پہلی کتاب لکھنے پر ڈاکٹر نعمانہ کرن کو مبارک باد پیش کی ۔اپنے خطاب میں مقررین نے وفاقی کابینہ کی جامع معلومات پر مبنی بہترین تصنیف پر ڈاکٹر نعمانہ کرن کی تعریف کی اور یہ سنگِ میل عبور کرنے پر مبارک باد پیش کی۔