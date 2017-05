پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام برداشت کے فروغ کے لئے مہم کا آغاز

لاہو(ایجوکیشن رپورٹر)پنجاب یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل سٹڈیز کے زیر اہتمام طلباؤ طالبات میں رواداری اور برداشت کے کلچر کو فروغ دینے کیلئے جامع مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں منعقدہ سیمینار میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر، ڈین فیکلٹی آف بہیوریل اینڈ سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر ذکریا ذاکر، ایسو سی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر، فیکلٹی ممبران اور طلباؤ طالبات نے شرکت کی۔ برداشت مہم کا مقصد سوشل میڈیا کی منفی اور نفرت انگیز مواد کے باعث پاکستان میں ہونیو الے بدقسمت اور دلخراش واقعات کا مقابلہ کرنا ہے اور معاشرے میں برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگ مذہب ، لسانیت ، جنس اور ثقافتی کے فرق کی بناپر عدم برداشت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس مسئلہ پر قابو پانے کیلئے پنجاب یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل سٹڈیز میں ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ذکریا ذاکر کی ہدایت پر فیس بک کے پیج "Let tolerance be our virtue"کے ذریعے سوشل میڈیا مہم کا آغاز کر دیا گیاہے۔

جبکہ ٹیم دیگر سماجی رابطوں کی ذرائع جیسے واٹس اپ، ٹویٹروغیر ہ پر بھی کام کرے گی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر نے کہا کہ اس عظیم نیکی کے پھیلاؤ اور معاشرے میں بڑھتے انتشار کو روکنے میں پنجا ب یونیورسٹی کے ہر طالبعلم کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسرے کے نظریات، خیالات اور احساسات کی قدر کرتے ہوئے ایک دوسری کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔