پی یو سنٹر فار ساؤتھ ایشین سٹڈیز کے زیر اہتمام کتاب کی تقریب رونمائی

لاہور(ایجوکیشن رپورٹر) پنجاب یونیورسٹی سنٹر فار ساؤتھ ایشین سٹڈیز کے زیر اہتمام لاہور کونسل فار ورلڈ افیئرز پاکستان کے اشتراک سے سابق سفیرجاوید حسین کی Pakistan and a World in Disorder- A Grand Strategy for the Twenty- First Century"کے موضو ع پر لکھی کتاب کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سنٹر پروفیسر ڈاکٹر عنبرین جاوید، ڈائریکٹر پاکستان سٹڈی سنٹر پروفیسر ڈاکٹر مسرت عابد، سابق سفیر پاکستان شمشاد احمد، جاوید حسین ، فیکلٹی ممبران، طلبہ ، ایم فل اور پی ایچ ڈی سکالرز نے شرکت کی۔