ایک کھرب روپے سے زائد بزنس کرنیوالی 27 فلمیں

نیویارک(خصوصی رپورٹ)جب بھی کوئی فلمساز فلم بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باکس آفس پر کامیاب ہوسکے اور ہولی وڈ میں تو ایسی کامیابی کا معیار ایک ارب ڈالرز (ایک کھرب پاکستانی روپوں سے زائد) طے ہے۔یہی وجہ ہے کہ کچھ فلم سیریز جیسے اسٹار وارز اکثر دنیا بھر میں ایک ارب ڈالرز سے زائد کا بزنس کرلیتی ہیں تاہم اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیشتر فلمیں اس سنگ میل تک پہنچتی ہیں تو ایسا بالکل نہیں۔درحقیقت آج تک صرف 27 فلمیں اس ایک ارب ڈالرز کلب کا حصہ بن سکی ہیں۔گزشتہ دنوں بزنس انسائیڈر نے اس حوالے سے ایک فہرست مرتب کی تھی جن میں اب تک ایک ارب ڈالرز سے زائد بزنس کرنے والی فلموں کا ذکر کیا گیا جو درج ذیل ہے۔دی ڈارک نائٹ ،جولائی 2008 میں ریلیز ہونے والی اس فلم نے ایک ارب 46 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔دی ہوبٹ: این ان ایکسپٹیڈ جرنی، 2012 2012 کے آخری مہینے میں ریلیز ہونے والی ہوبٹ سیریز کی پہلی فلم نے ایک ارب دو کروڑ 11 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ زو ٹوپیا، 2016 گزشتہ سال ریلیز ہونے والی یہ ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم حیران کن طور پر ایک ارب ڈالرز کا بزنس کرنے میں کامیاب رہی اور اس نے ایک ارب 2 کروڑ 38 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ ایلس ان ونڈر لینڈ، 2010 کی اس فلم نے باکس آفس پر ایک ارب 2 کروڑ 55 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ اسٹار وارز: دی فینٹم مینیس، 1999 اسٹار وارز ایپی سوڈ ون اس سیریز کی پہلی فلم تھی جس نے دنیا بھر سے ایک ارب ڈالرز کا بزنس کیا اور مجموعی طور پر ایک ارب 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔ فائنڈنگ ڈوری، 2016 گزشتہ سال ڈزنی کی یہ اینیمٹڈ سیکوئل فلم باکس آفس پر ایک ارب 2 کروڑ 79 لاکھ ڈالرز سمیٹنے میں کامیاب رہی۔ جراسک پارک، 1993 جراسک پارک ڈائنا سورز کی دنیا پر مبنی پہلی فلم تھی جس نے اپنے وقت میں ایک ارب 2 کروڑ 92 لاکھ ڈالرز کما کر سب کو حیران کردیا تھا۔پائریٹس آف دی کیریبین 4، 2011یہ اس سیریز کی چوتھی فلم تھی جس نے دنیا بھر سے ایک ارب چار کروڑ 57 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا اور اس طرح ابھی 20 ویں نمبر پر کھڑی ہے۔پائریٹس آف دی کیریبین 2، 2006 2006 کی یہ فلم اس سیریز کی دوسری اور ایک ارب ڈالرز کمانے والی پہلی فلم تھی جس نے مجموعی طور پر ایک ارب 6 کروڑ 62 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ٹوائے اسٹوری تھری، 2010 ایک اور ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم جس نے ایک ارب ڈالرز سے زائد کا بزنس کیا، یہ فلم ایک ارب چھ کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔ دی ڈارک نائٹ رائزز، 2012 کرسٹوفر نولان کی بیٹ مین سیریز کی تیسری فلم دنیا بھر سے ایک ارب آٹھ کروڑ 49 لاکھ ڈالرز سمیٹنے میں کامیاب رہی۔ ٹرانسفارمرز: ایج آف ایکسٹینشین، 2014 (Transformers: Age of Extinction)اس سیریز کی فلمیں آپ کو پسند ہو یا نہ ہو مگر یہ باکس آفس پر زبردست بزنس کرتی ہیں اور اس فلم نے بھی ایک ارب 10 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ اسکائی فال، 2012 (Sky Fall)جیمز بونڈ سیریز کی یہ فلم اس فرنچائز کی واحد فلم ہے جو اب تک ایک ارب ڈالرز کا بزنس کرسکی ہے جو کہ ایک ارب دس کروڑ 86 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔ لارڈ آف دی رنگز 3، 2003 (Lord of the Rings: The Return of the King)اس سیریز کی فلم نے نہ صرف سب سے زیادہ 11 آسکر ایوارڈز جیتنے والی فلم کا اعزاز حاصل کیا بلکہ یہ دنیا بھر سے ایک ارب 11 کروڑ 99 لاکھ ڈالرز بھی سمیٹنے میں کامیاب رہی۔ ٹرانسفارمرز 3، 2011 ٹرانسفامرز سیریز کی اس فلم نے ایک ارب 12 کروڑ 38 لاکھ ڈالرز کمائے۔ کیپٹن امریکا: سول وار، 2016 ماورل وہ اسٹوڈیوز ہے جس کی فلمیں اکثر ایک ارب ڈالرز کمانے میں کامیاب رہتی ہیں اور ان میں سے ایک کیپٹن امریکا سیریز کی یہ فلم بھی تھی جس کے حصے میں ایک ارب 15 کروڑ 33 لاکھ ڈالرز کا بزنس آیا۔ مینینز، 2015 (Minions)یہ فلم ایک ارب پندرہ کروڑ 94 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔ آئرن مین تھری، 2013 (Iron Man 3)ٹونی اسٹارک کی یہ تیسری فلم پرستاروں کو بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے صرف 23 دن میں ایک ارب ڈالرز کمائے، مجموعی طور پر یہ ایک ارب 21 کروڑ 48 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔ فروزن، 2013 (Frozen)یہ اب تک سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اینیمیٹڈ فلم کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیے ہوئے ہے جس نے ایک ارب 27 کروڑ 65 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا جبکہ دو آسکر ایوارڈز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ ہیری پوٹر 8، 2011 یہ ہیری پوٹر سیریز کی آخری اور باکس آفس کے لحاظ سے کامیاب ترین فلم ہے، بلکہ یہ اس سیریز کی واحد فلم ہے جس نے ایک ارب ڈالرز کا بزنس کیا، مجموعی طور پر یہ ایک ارب 24 کروڑ 15 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔ ایوینجرز: ایج آف الٹرون، 2015 (Avengers: Age of Ultron)ٹرانسفارمرز، دی ڈارک نائٹ اور پائریٹس آف دی کیریبین کے بعد یہ چوتھی فرنچائز ہے جس کی دو فلمیں ایک ارب ڈالرز کلب کا حصہ ہیں، تاہم اس سیریز کا دوسرا حصہ پہلے جتنا کامیاب ثابت نہیں ہوا پھر بھی یہ ایک ارب 40 کروڑ 54 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔ فاسٹ اینڈ فیوریس 7،اس فلم نے محض 17 دن میں ایک ارب ڈالرز کما کر اپنے وقت میں ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا اور یہ پال واکر کی آخری فلم بھی تھی جس نے اس کی کامیابی میں مدد دی، اس نے دنیا بھر سے ایک ارب 51 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ مارولز دی ایوینجر، 2012 (Marvel's The Avengers)ایوینجرز سیریز کی اس پہلی فلم میں متعدد سپرہیروز کو پہلی بار ایک ساتھ دیکھا گیا اور لوگوں نے اسے پسند بھی کیا، اس نے مجموعی طور پر ایک ارب 51 کروڑ 88 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ جراسک ورلڈ، 2015 (Jurassic World)1993 کی جراسک پارک کی طرح یہ فلم بھی ایک ارب ڈالرز کلب کا حصہ بنی، اس نے پہلے فاسٹ 7 سے تیز ترین ایک ارب ڈالرز کمانے کا ریکارڈ تیرہ دن میں یہ سنگ میل طے کرکے چھینا بلکہ اس نے ماہرین کو بھی دنگ کردیا جنھیں اتنی کامیابی کی توقع نہیں تھی، مجموعی طور پر یہ ایک ارب 67 کروڑ چار لاکھ ڈالرز سمیٹنے میں کامیاب رہی۔ اسٹار وارز: دی فورس اویکن، 2015اسٹار وارز سیریز کی ساتویں فلم نے محض بارہ دن میں ایک ارب ڈالرز کا سنگ میل طے کرکے جراسک ورلڈ سے یہ ریکارڈ چھینا اور دو ارب ڈالرز سے زائد کمانے میں کامیاب رہی، اس فلم نے دو ارب 6 کروڑ 82 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ ٹائیٹینک، 1997 ،اس فلم کو 2017 میں بیس سال مکمل ہوجائیں گے جس نے دو ارب ڈالرز کمانے والی پہلی فلم کا اعزاز اپنے نام کیا تھا اور لگ بھگ 12 سال تک سب سے زیادہ کمانے والی فلم بھی رہی تھی، اس نے دنیا بھر سے دو ارب 18 کروڑ 68 لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا۔ اواتار، 2009 (Avatar)نمبرون پر بھی ڈائریکٹر جیمز کیمرون کی فلم ہے جس کا ریکارڈ 7 سال سے ناقابل شکست ہے جو کب ٹوٹتا ہے ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، یہ فلم دو ارب 78 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز کمانے میں کامیاب رہی۔