لاہور(ایجوکیشن رپورٹر)پنجاب یونیورسٹی شعبہ فلاسفی کے زیر اہتمام "Need to re-read Iqbal and beyond" کے موضوع پر اقبال میموریل لیکچربروز بدھ 26اپریل2017ء کو الرازی ہال میں منعقد ہوگا جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے جبکہ شعبہ فلاسفی کے سابق چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر ابصار احمد موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔