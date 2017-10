ملتان میں تعینات نئی نویلی ڈولفن فورس کے شہریوں کی تلاشی کے شرمناک انداز نے سب کو غصہ چڑھا دیا

ملتان (ڈیلی پاکستان آن لائن)ملتان میں گذشتہ ہفتے پاسنگ آﺅٹ پریڈ کے بعد تعینات ہونی والی ڈولفن فورس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا،شہریوں کی ایسے شرمناک طریقے سے تلاشی لینا شروع کر دی کہ شریف انسان ان کے سائے سے بھی ڈرنے لگے۔

اس بار بھی میں سری لنکن ٹیم کی بس چلانا چاہتا ہوں :بس ڈرائیور مہر خلیل

ملتان میں موجود ڈولفن فورس کی شہریوں کی تلاشی کے حوالے سے سوشل میڈیا پرایک ویڈیو شئیر کی گئی ہے ،جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈولفن فورس کا ایک اہلکار شہری کو تلاشی کے لئے روکنے کے بعد اسے گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر زور دے رہا ہے ،شہری پہلے تو اس پر شش و پنج کاشکار رہا تاہم بعد میں وہ قانون کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ڈولفن اہلکار نے فرضی کارروائی کرنے کے بعد شہری کو جانے کی اجازت دے دی۔

شئیر کی گئی ویڈیو میں یہ ایک عمل صرف ایک شہری کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر گذرنے والے شہری کے ساتھ کیا جا رہا ہے ،جس سے عام شہری شدید اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

دوسری طرف محکمے نے میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد متعلقہ ڈولفن اہلکار کو شوکاز نوٹس جاری کر تے ہوئے جواب مانگ لیا ہے۔



آپ بھی ویڈیو دیکھیں

Why in the world would the Dolphin Force of the Punjab police do these kind of demeaning searches - this is Multan



pic.twitter.com/QBpd8aFNat