بالاآخر 15سال پرانی بینک سٹیٹمنٹ مل گئی ، عمران کی بے گناہی ثابت ہو گی: جمائما کا ٹویٹ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمانے کہا ہے کہ بلاآخر اانہیں15سال پرانی بینک سٹیٹمنٹ مل گئی ہے ۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جمائما نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ سے عمران خان کی بے گناہی ثابت ہو گی ۔”دستاویز ڈھونڈ لی ہیں تاکہ عمران خان کی منی ٹریل ثابت کی جا سکے“۔انکا کہنا تھا کہ اب عدالت کواصل ملزم پکڑنے چاہئیں ۔

Finally tracked down 15 yr old bank statements to prove Imran Khan money trail/ innocence in court. Now please go after the real crooks...