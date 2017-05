قوم پاک فوج کے ساتھ، ریاست کی رٹ بحال کرکے دیر پا امن و استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں: آرمی چیف جنرل باجوہ

راولپنڈی / خیبر ایجنسی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مادر وطن کی حفاظت کیلئے قربانیاں دینے کی وجہ سے قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پاک فوج نے بڑے علاقے میں ریاستی رٹ بحال کردی اور اب ہم دیر پا امن و استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خیبر ایجنسی کی وادی تیراہ میں پاک افغان سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ انہیں جوانوں کی آپریشنل صلاحیتوں اور بارڈر سیکیورٹی کے بارے میں اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، انہیں فرنٹیئر کانسٹیبلری (ایف سی) خیبر پختونخوا کے نئے ونگ کے قیام کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔وادی تیراہ پہنچنے پر آرمی چیف کا استقبال کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ اور آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نے کیا۔

سیکیورٹی خدشات کے باوجودچوہدری نثار کا یوم مزدور کی تقریب میں شرکت کا اعلان ، ایجنسیاں آرڈیننس فیکٹری کی سیکیورٹی نہیں کرسکتیں تو یہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے: وزیرداخلہ

آرمی چیف نے بہترین سرحدی نگرانی کے باعث دہشتگردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ رک جانے کے عمل کو سراہا ، انہوں نے جوانوں کے ناقابل شکست جذبے اور دہشتگردی کے خاتمے کے عزم کی بھی تعریف کی۔

جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے مادر وطن کی حفاظت کیلئے جو قربانیاں دی ہیں قوم انہی لا زوال قربانیوں کی وجہ سے ہماری مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر ریاستی رٹ بحال کردی گئی ہے اور اب ہم دیر پا امن و استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

COAS spent day with tps at Tirah Valley. "Our nation sp us due to our innumerable sacrifices for def & security of our motherland" COAS. 1/2 pic.twitter.com/icpWc8FxY5