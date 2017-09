نواز شریف اور کلثوم نواز کی لندن سے پہلی مرتبہ ایسی حالت میں تصویر منظرعام پر آ گئی کہ سوشل میڈیاصارفین کی آنکھیں فرط جذبات سے نم ہو گئیں، دیکھ کر عمران خان بھی ساری مخالفت بھول کر صرف اور صرف دعا ہی کریں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم کی اہلیہ کلثوم نواز قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخاب کی امیدوار ہیں لیکن اس وقت وہ علاج کیلئے لندن میں موجود ہیں جبکہ ان کے شوہر اور بیٹے بھی لندن میں ہیں۔

کلثوم نواز جب لندن علاج کیلئے گئیں تو ان کی کوئی تصویر منظرعام پر نہ آئی تھی جبکہ نواز شریف بھی چند روز قبل یہ لندن پہنچے جہاں انہوں نے اپنی اہلیہ کی عیادت کی اور ان دونوں کی ایک ایسی تصویر سوشل میڈیا پر آ گئی ہے جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں فرط جذبات سے نم ہو گئی ہیں۔

اس تصویر میں اتنی محبت اور درد بھرا ہے کہ دیکھنے والوں کے لبوں سے بے اختیار دعائیہ کلمات نکل آتے ہیں اور ہر کسی کے ہاتھ کلثوم نواز کی صحت یابی کی دعا کیلئے بلند ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ تصویر منظرعام پر آئی تو صارفین سب مذاق، مخالفتیں اور طعنے وغیرہ بھول گئے ہیں۔

سابق قومی کرکٹر عمران نذیر بھی اس تصویر میں چھپی محبت اور درد کو محسوس کئے بغیر نہ رہ سکے اور اسے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ایک تصویر جسے دیکھ کر ہر انسان درد محسوس کرے۔“

A picture every human can feel the pain of pic.twitter.com/L5TVnVq3Yf