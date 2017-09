” میں چیف آف آرمی سٹاف سے مانگتا ہوں کہ میں نے ان کے خلاف۔۔۔“ پاکستانی نوجوان نے ویڈیو جاری کردی، کس چیز کی معافی مانگی؟ جان کر آرمی چیف کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایم کیو ایم لندن کی حمایت اور ریاستی اداروں کی مخالفت میں ویڈیوز بنانے والے نوجوان قطیبہ محمود نے ایم کیو ایم لندن سے اظہارِ لا تعلقی کرتے ہوئے آرمی چیف ، ڈی جی رینجرز اور پوری قوم سے معافی مانگ لی۔

قطیبہ محمود نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں اس نے ایم کیو ایم لندن سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں قطیبہ محمود نے کہا ” میں قطیبہ محمود اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا ایم کیو ایم لندن یا ایم کیو ایم الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماضی میں کم علمی اور کم عمری کی وجہ سے ان کیلئے کچھ ویڈیوز بنا کر ریاستی اداروں کو بلاجواز تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس پر شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں“۔

قطیبہ محمود نے کہا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجو، ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعیداور پوری قوم سے معافی چاہتاہے۔ نوجوان نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ یقین دلایا کہ وہ آئندہ نہ تو ریاست مخالف سرگرمیوں کا حصہ بنے گا اور نہ ہی ایسا کوئی کام کرے گا جس سے شکایت پیدا ہو۔

ویڈیو دیکھیں

Sincere Apology To Whole Nation And Law Enforcement Agencies...!!! pic.twitter.com/6f7shrqU3M