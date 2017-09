شہباز شریف کے خلاف کرپشن الزامات ،پہلی مرتبہ چینی حکومت بھی میدان میں آگئی ،ایسا اعلان کردیا کہ پورا پاکستان حیران رہ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)ملتان میٹروبس منصوبے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر کرپشن کے الزام کا ڈارپ سین ہو گیا ہے ،پاکستان میں چینی سفارتخانے کے اہلکار کی جانب سے وضاحت کے بعد قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں ۔تفصیل کے مطابق اے آ روائی نیوز سمیت بعض نیوز چینلز کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر میٹرو بس منصوبے میں کرپشن کا الزام لگا یا گیا تھا ۔تاہم اب یہ الزامات جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں ۔پاکستان میں چینی سفارتخانے ڈپٹی چیف آف مشن لی ژان زاﺅ سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف عرفان مقصود خان نے کہاکہ پاکستان میں جعلی چینی کنسٹرکشن کمپنی کام کر رہی تھی ،اس سے سی پیک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے ۔اس بات پر رد عمل دیتے ہوئے لی ژان زاﺅ نے کہا کہ مشورہ دینے کا شکریہ ،چینی کمپنی یابیٹ پاکستان میں کام نہیں کر رہی تھی ۔انہوں نے بتا یا کہ یہ کمپنی جعلی خطوط کے ذریعے چینی حکومت کو دھوکہ دے رہی تھی جس پر اسے سزا دی گئی ہے ۔اس سے قبل پریس کانفرنس کے دوران وزیراعلیٰ پنجاب نے اے آ ر وائے کی جانب سے میٹرو بس منصوبے میں 3ارب روپے کی کمیشن لینے اور چینی کمپنی کو خط لکھنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر 48گھنٹوں میں اے آر وائے نیوز ثابت کردے کہ میں نے کمیشن لی ہے تو عوام میں گردن زنی کردے ۔

مزید خبریں :میٹروبس منصوبے میں کرپشن کا الزام ،اگر 48گھنٹوں میں اے آ روائی نیوز ثبوت لے آئے تو عوام میری گردن زنی کردے :شہباز شریف

Thx for advice. This Chinese company Yabeite was not working in Pakistan. It made up some fake letters to cheat government and was punished. https://t.co/iJg2Cqj7Zw