مبارک ہو۔۔۔! شہباز شریف نے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی، مسلم لیگ (ن) کے کارکنان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی سرجری کامیاب ہو گئی ہے جس کی تصدیق وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ان کے دیور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام کی۔

وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ کلثوم بھابھی کی سرجری کامیاب رہی۔۔۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب فرمائے۔۔۔!“

We are grateful to Allah Almighty for successful surgery of Kalsoom bhabi ... May she get well soon!