سرجری کے بعد کلثوم نواز کی پہلی تصویر جاری ہو گئی ،اب کیسی دکھتی ہیں ؟پوتے نے دادا اور دادی کے ساتھ تصویر جاری کر دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی سرجری کے بعد پہلی تصویر سامنے آگئی ہے جس میں وہ صحت یاب دکھائی دے رہی ہیں ۔تفصیل کے مطابق بیگم کلثوم نواز گلے کے کینسر میں مبتلا ہو کر وسطی لندن کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھیں جہاں گزشتہ روز ان کی سرجری کی گئی ۔کامیاب سرجری کے بعد کلثوم نواز لندن میں اپنے گھر میں منتقل ہو گئی ہیں جہاں حسین نواز کے بیٹے زید حسین نے ان کے ساتھ لی گئی ایک تصویر مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کی ۔زید علی نے اپنے دادا اور دادی کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے پیغام دیا کہ الحمداللہ ہم گھر واپس پہنچ گئے ہیں ،دادی کے لیے دعاﺅں پر سب کا شکر یہ ادا کرتا ہوں ۔اس موقع پر انہوں نے سب کو عید مبارک کا بھی پیغام دیا ۔

Back home alhamdulilah! Thank you for the ongoing prayers and Eid Mubarak to everyone❤️#KulsoomNawaz pic.twitter.com/lfE4fjML2o