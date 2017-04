وزیر اعظم کی شادی کے46 سال مکمل، والدہ کے گھر پر خاندان کے افراد سے مل کر کیک کاٹا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم نواز شریف اپنی اہلیہ بیگم کلثوم کے ہمراہ شادی کی 46ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔اس سلسلے میں اپنی والدہ کے گھر پر سالگرہ کا کیک کاٹا۔

وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے شادی کی سا لگرہ کی تصاویر سوشل میڈیا سائٹ پر اپ لوڈ کیں جن کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی اہلیہ شادی کے 46 سال گزر جانے کی خوشی میں ایک چھوٹی سے تقریب منقعد کی اور گھر والوں کی موجودگی میں کیک کاٹا،اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی موجود تھے۔مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ ابو کے بہن اور بھائی سالگرہ کا کیک لے کر آئے تھے۔

Abu & Ami celebrating their 46th anniversary at my Dadi's house

???????????????? Abu's siblings brought the cake ???? @CMShehbaz pic.twitter.com/J6DTb4kTtR