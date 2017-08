میرشکیل رحمان اور شریف خاندان کو چیلنج کرتاہوں جتناگھٹیا اور گندا کردار ادا کرسکتے کریں،ہم ان الزامات سے گھبرائیں گے نہیں:عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عائشہ گلالئی کے الزامات کے بعد شریف خاندان اور نجی میڈیا گروپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں چیلنج کیا ہے کہ وہ جتنا بھی گھٹیا کردار ادا کرسکتے ہیں کریں میری پارٹی ان الزامات سے گھبرائے گی نہیں بلکہ مزید مضبوط ہوگی۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ”ٹوئٹ“ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میں شریف خاندان اور میر شکیل الرحمان مافیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا گھٹیا اور گندا کردار ادا کر سکتے ہیں کریں۔ ان الزمات کے باوجود میں اور میری جدوجہد پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ پہلے زیادہ مضبوط کریں گے۔

My challenge to Sharif-MSR mafia is: Do your worst; stoop as low as you can; me & my struggle-hardened party will become ever stronger IA