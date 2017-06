تاریخ میں پہلی بار بجلی کی پیداوار 18ہزار 562میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے: خواجہ آصف

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف نے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں بجلی پیداوار کا نیا ریکارڈ بن گیاہے اور اس وقت ملک میں بجلی پیداوار 18ہزار 562میگاواٹ تک پہنچ گئی ہے۔

سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ”ٹوئٹر“پر ٹوئٹ کرتے ہوئے وفاقی وزیر پانی وبجلی خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملکی تاریخ میں بجلی کی پیدوار کا ریکارڈ بنادیا ہے اس وقت ملک میں مجموعی پیداوار 18ہزار 562میگاواٹ تک پہنچ گئی ہے۔ وعدے کے مطابق پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریںگے۔خواجہ آصف نے ملک میں بجلی کی پیداوارکی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سرکاری پاور پلانٹس سے3ہزار 28میگاواٹ ، آئی پی پیز سے 9ہزار 770 میگاواٹ اور پانی سے 5ہزار 764 میگا واٹ بجلی حاصل ہورہی ہے، انہوں نے یک بعد دیگرے کئے جانے والے ٹوئٹس میں بتایا کہ آج ملک میں بجلی کی پیدوار کے اہم سنگ میل عبور کئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد بجلی کی طلب اور پیدوار میں پائے جانے والے فرق کو ختم کر دیں گے۔

Alhamdolillah just touched 18562MW...highest generation in our history..we will deliver on our promise..IA Load shedding free Pakistan pic.twitter.com/PyYC4VcTQw