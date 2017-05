پانامہ ردی کاٹکڑا،دنیا کیلئے کچرا ہے:مریم نواز کا ٹوئٹ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم نوازشریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ پانامہ ردی کا ٹکڑا اور باقی دنیا کیلئے کچرا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو لوگ پانامہ پر انحصار کرتے ہیں انہیں انشااللہ خاک چاٹنا پڑے گی کیونکہ پانامہ ردی کاٹکڑا اور دنیا کیلئے کچرا ہے۔

Panama is crap. Trashed in the rest of the world. Those relying on it to bring down NS wil bite the dust Insha'Allah https://t.co/j17LCdlfvV