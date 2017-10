خان صاحب کو کوئی بتائے رینجر طلب کرنے کااختیار ڈی سی کا ہے ایس ایس پی کا نہیں:احسن اقبال

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )احتساب عدالت میں آج نوازشریف کیخلاف ریفرنس کی کی سماعت ہوئی جس دوران عدالت کے باہر رینجرز کو تعینات کر دیا یہ خبر ملتے ہی وزیر داخلہ احسن اقبال عدالت پہنچے لیکن انہیں رینجرز اہلکاروں نے میڈیا کے نمائندوں سمیت اندرجانے سے روک دیا لیکن یہ بات سامنے نہیں آسکی کہ رینجرز کو کس نے طلب کیا جس پر وزیر داخلہ نے تحقیقات کروانے کا اعلان کیا ۔

تفصیلات کے مطابق احسن اقبال کی جانب سے میڈیا سے کی جانے والی گفتگو پر عمران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو ڈرامہ نیب کورٹ کے باہر ہوا، کیا احسن اقبال کو نہیں پتاتھا ایس ایس پی نے رینجرز کی درخواست کی ۔احسن اقبال اب میدان میں آ گئے اور انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا ہے کہ ’خان صاحب کو کوئی بتائے رینجر طلب کرنے کااختیار ڈی سی کا ہے ایس ایس پی کا نہیں‘۔



عمران خان نے پریس کانفرنس کے دوران احسن اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو جمہوریت کے حروف تہجی آتے ہیں؟۔جس پر احسن اقبال نے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ’عمران خان آپ کو وہ آخری شخص ہونا چاہیے جو مجھ سے جمہوریت کے حروف تہجی پوچھ رہا ہے کیونکہ میں اس وقت سے جمہوریت کیلئے جدوجہد کر رہا ہوں جب آپ مشرف کی گود میں بیٹھے تھے ‘۔احسن اقبال نے اپنے اس ٹویٹ کے ساتھ اپنی ایک پرانی تصویر شائع کی جس میں وہ ممکنہ طور پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ ساتھ انہوں نے عمران خان کی مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے کی تصویر بھی شیئر کی ۔

IK you should be the last person to question democracy spelling from me. I was struggling for democracy when you were sitting in Mush lap. pic.twitter.com/LLjrXBOEh0