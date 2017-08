”چڑیا نے مجھے بتا یا ہے کہ شہباز شریف ۔۔۔“نجم سیٹھی نے بڑا دعویٰ کر دیا ،نون لیگ میں کھلبلی مچ گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی نا اہلی کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے ،شاہد خاقان عباسی کے وزیر اعظم بننے کے بعد آج وفاقی کابینہ بھی حلف اٹھا ئے گی جس میں پانچ مزید وزراءکو شامل کیے جانے کا امکان ہے ۔اس سے قبل مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلے کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر لایا جا رہا ہے جس کے بعد شہباز شریف کو مستقل وزیر اعظم بنا یا جائے گا لیکن اب شہباز شریف کو وزارت اعظمیٰ کا منصب سونپنے کے بارے میں ن لیگ میں مختلف رائے سامنے آرہی ہیں ،کچھ رہنماوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالنا چاہیے جبکہ اکثر کا خیال ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر ہی فائز رہنا چاہیے تاکہ پنجاب میں پارٹی کو کسی قسم کا سیاسی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔اس حوالے سے نجم سیٹھی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چڑیا نے بتا یا ہے شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے کو ہی ترجیح دی ہے اور شاہد خاقان عباسی لمبی اننگز کھیلیں گے ۔

Chirya says SS prefers to remain CM Punjab and SKA will play a longer innings. Aapas Ki Baat!

اس حوالے سے ایک اور صحافی فہد حسین نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے مطابق شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب رہنا چاہیے اور شاہد خاقان عباسی کو ن لیگ کی حکومت کی باقی مدت وزیر اعظم کے طور پر پوری کرنی چاہیے ،یہ بہتر ہو گا ۔

Yes i believe @CMShehbaz should stay in Punjab & PM Abbasi should serve out the remainder of the term. It's best... https://t.co/ym1ALLdo5s