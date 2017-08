عائشہ گلا لئی کی بہن پر تنقید کا سلسلہ بند کریں ،عمران خان کی تحریک انصاف کے سپورٹرز سے درخواست

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے تحریک انصاف کے کارکنان سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سپورٹرز عائشہ گلا لئی کی بہن کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کریں ۔

My request to all PTI supporters is to immediately refrain from targeting Ayesha Gulalai's sister. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 3, 2017

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے نا اہل کرانے کے لیے تمام تر حربے ناکام ہونے کے بعد مسلم لیگ ن نے وہ کام کرنا شروع کردیا جس میں وہ مہارت رکھتے ہیں ۔

After seeing their efforts to get me disqualified & their smear campaigns ag me all fail, PMLN is moving to do what it does best: — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 3, 2017

انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ضمیر خرید کر خیبر پختونخواہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ،باقی لوگوں نے یقین دلا یا کہ وہ اپنا ضمیر نہیں بیچیں گے ۔

Try & purchase it's a way into toppling the legitimate KP govt. Rest assured there will be no counter offers/Changa Mangas. https://t.co/0dCmlHHGjd — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 3, 2017

عمران خان نے مزید کہا کہ جو اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے ۔

Let those who sell their souls expose themselves. https://t.co/hEOkwlJSWP — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 3, 2017



