سینیٹر جان مکین کی قیادت میں امریکہ وفد کا دورہ جنوبی وزیر ستان، دہشت گردی کیخلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف: آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی سینیٹر جان مکین کی قیادت میں پانچ رکنی وفد نے جنوبی وزیر ستان کے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔وفد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جبکہ پاک افغان بارڈر سیکورٹی کی اہمیت پر بھی زور دیا ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق امریکی سینٹ کی آرمڈ کمیٹی کے وفد نے سینیٹر جان مکین کی قیادت میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، وفد کو پاک افغان بارڈر کی سیکورٹی کی صورت حال ، اس کی اہمیت اور سیکورٹی کو بہتر بنانے کے لئے کئے جانے والے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی،

US Senate delegation & COAS visited SWA."Pak Army's effort is a great success story,strong Pak-US partnership is only way to succeed".(1of2) pic.twitter.com/mk04j2vrIU