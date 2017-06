سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی،بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ،پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 5 دشمن فوجی ہلاک ,متعدد زخمی

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فوج نے تتہ پانی سیکٹر پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلااشتعال فائرنگ کی اور پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 5 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوگئے۔

”پلیز، میری یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔۔۔“ فوٹوگرافرز نے ہوٹل میں کترینہ کیف کی ایسی حالت میں تصاو یر اتار لیں کہ اداکارہ کو عزت بچانے کے لالے پڑ گئے، فوراً منتیں شروع کر دیں,خبر پڑھنے کیلئے کلک کریں

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی جس کے جواب میں پاک فوج نے بھرپور جواب دیا اور 5 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کردیا ۔پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارت کے کئی بنکرز تباہ ہوگئے جبکہ متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے۔خیال رہے کہ کل بروز اتوارچیمپئنز ٹرافی میں پاکستان او ر بھارت کے مابین میچ کھیلا جانا ہے۔

PR285/17

Indian unprovoked CFV at Tatta Pani along LOC, violently responded. Indian bunkers destroyed, 5 Indian sldrs killed many injured.