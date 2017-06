ملکی تاریخ میں پہلی بار بجلی کی پیداوار 19 ہزار میگاواٹ سے متجاوز، سولر پاور سے پروڈکشن صفر

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے بد ترین لوڈ شیڈنگ کا دور دورہ ہے ، لوڈشیڈنگ کی بنیادی وجہ طلب اور رسد میں واضح فرق ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو لوڈشیڈنگ کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، ملکی تاریخ میں کبھی بھی بجلی کی پیداوار 18 ہزار میگا واٹ سے نہیں بڑھی لیکن آج (ہفتہ کو) بجلی کی پیداوار 19 ہزار میگا واٹ کراس کر چکی ہے۔

وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ہفتہ کے روز پیدا ہونے والی بجلی کی تفصیلات فراہم کی ہیں جس کے مطابق اس وقت ملک میں پہلی بار 19 ہزار 244 میگاواٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس بجلی میں ہائیڈل پاور سے 6 ہزار 48، گینکو سے 3 ہزار 334 اور آئی پی پیز سے 9 ہزار 861 میگاواٹ بجلی حاصل کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بہاولپور میں اربوں روپے کی لاگت سے قائد اعظم سولر پاور منصوبہ لگایا گیا تھا تاہم اس کی پروڈکشن صفر ہے۔

Breaking the 19000 generation barrier for the first time. Alhamdolillah! ???????????? pic.twitter.com/qnIJWiD7xm