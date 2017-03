لیفٹیننٹ خاور اور نائیک شہزاد شہید کی نمازہ جنازہ ادا، وطن کی خاطر جان قربان کرنے سے بڑھ کر کچھ نہیں:آرمی چیف

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آپریشن رد الفساد میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ خاور شہید اور نائیک شہزاد شہید کی نمازہ جنازہ ایف آر بنوں میں ادا کردی گئی ہے۔آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وطن کی خاطر جان قربان کرنے سے بڑھ کر کچھ نہیں ،شہداءکی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔

بنوں میں سکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کاتبادلہ،4دہشتگرد ہلاک,افسر سمیت جوان شہید :آئی ایس پی آر

آرمی چیف نے کہا کہ وطن کی خاطر جان کی قربانی سے بڑھ کر مقدس کوئی چیز نہیں ہے ہماری زندگی اور خون پاکستان کے لئے ہے۔یاد رہے کہ گزشتہ روز آپریشن رد الفسا د میں بنوں میں سکیورٹی فورسز اور ہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ خاور اور نائیک شہزاد شہید ہوگئے تھے جبکہ 4 دہشتگرد ہلاک ہوئے تھے۔

Salute to our Martyrs. Our life and blood is for Pakistan. "Nothing is nobler than laying one's life in defence of the motherland",#COAS. pic.twitter.com/19QznnrTeR