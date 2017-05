پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ مریم نواز کو کہیں ، مجھے اَن بلاک کریں: باسٹین اوبرمائر

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نوازشریف نے پاناما لیکس کو ردی کا ٹکڑا قراردیدیا اور کہاکہ پانامہ پر انحصار کرنے اور وزیراعظم کا استعفیٰ چاہنے والوں کو خاک چاٹنا پڑے گی۔ مریم نواز کی ٹوئیٹ نے جہاں مقامی ٹوئٹر صارفین کی توجہ حاصل کی وہیں کچھ عالمی صحافیوں نے بھی اسے اپنی توجہ کا مرکز بنالیاجن میں پاناما پیپرز سامنے لانے والے جرمن صحافی باسٹین اوبرمائربھی شامل تھے , تلخ گفتگو کے بعد باسٹین اوبرمائر نے دعویٰ کیا کہ مریم نوازنے انہیں بلاک کردیا ہے اور پاکستانیوں سے درخواست کی کہ وہ اَن بلاک کرنے کو کہیں۔

تفصیلات کے مطابق باسٹین اوبرمائر نے مریم نوازشریف کے ٹوئیٹ پر ترت جواب دیا کہ ’صحافت کا مطلب حکومتیں گرانا نہیں بلکہ سچ بتاناہے، یہ پسند ہویا نہ ہواور پاناما پیپرزصرف پاکستان کے بارے میں نہیں‘مریم نوازاور باسٹین اوبرمائر کے درمیان سخت ٹوئیٹس کا تبادلہ ہواتوباسٹین اوبرمائر نے لکھاکہ اس خاتون نے پاناما پیپرز کو پاکستان کیخلاف ساز ش قراردے کر ملک کو ہنسنے کا موقع دیدیاجبکہ مریم نواز کا ایک فالوورمجھے یہ احساس دلانے کی مسلسل کوشش میں ہے کہ مجھے عورتوں کی عزت کرنی چاہیے اور ایسے بات نہیں کرنی چاہیے ۔ یہی نہیں بلکہ باسٹین اوبرمائر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹوئیٹر پر بحث کے بعد مریم نواز نے اُنہیں بلاک کردیا ہے اور لکھاکہ ’میں پاکستانی صحافیوں سے درخواست ہے کہ وہ مریم نواز کو کہیں کہ مجھے ان بلاک کریں کیونکہ کرپشن یا سازش کا نقطہ تاحال واضح نہیں ۔

I urge Pakistani journalists to ask @MaryamNSharif to unblock me since Corruption or the Conspiracy point is not yet clear.