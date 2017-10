انتخابی اصلاحات بل میں امیدوار کے لیے ختم نبوت ﷺ کاڈیکلریشن شامل ہے، عوام کو گمراہ کرنے والے مذہبی وسیاسی رہنماؤں کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں : سینیٹر پروفیسر ساجد میر

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے واضح کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات بل میں امیدوار کے لیے ختم نبوت ﷺ کاڈیکلریشن شامل ہے ، عوام کو گمراہ کرنے والے مذہبی عناصر سیاسی عصبیت کا شکار ہیں اور انہوں نے بدگمانیوں کا بازار گرم کررکھا ہے،عقیدہ ختم نبوت ﷺ کے پہلے بھی محافظ تھے ،آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے،میں اس سلسلے میں سیاسی اور مذہبی راہنماؤں سمیت تمام ناقدین کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں ۔

تفصیلات کے مطابق مرکز اہل حدیث 106 راوی روڈ سے جاری کردہ اپنے ایک اعلامیہ میں پروفیسر ساجد میر کا کہنا تھا کہ ’’solemn affirmation ‘‘ کا مطلب حلف ہی ہوتا ہے،

تنقید کرنے والے علماء انگریزی سیکھیں، عہدے اور مناصب کیا چیز ہیں ؟اپنی جانیں بھی عقیدہ ختم نبوت پر قربان کردیں گے ، ہم نے پنجاب حکومت کا قرآن وسنت سے متصادم تحفظ خواتین بل مستردکیا تھااور میں نے میاں شہباز شریف سے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ دین، دینی اقدار اور عقائد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا ،ہم محمد عربی ﷺ کے دین کے پیروکار ہیں کسی سیاسی لیڈر کے نہیں، اہل حدیث کٹنا گوارا کرسکتا ہے جھکنا نہیں ، ہمیں آرمی چیف پر شک پڑا تو ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھا ئی اور اعلی حکام اپنے عقیدے کی وضاحت پر مجبور ہوئے، جنرل پرویز مشرف کی روشن خیالی کو مستردکیا ، اس دور کے تحفظ خواتین بل کو قرآن وسنت سے متصادم قراردیا ،ہم نے دین اور دینی اقدار کے تحفظ کے لیے جرنیلی حکمرانوں کا بھی مقابلہ کیا اور سیاسی قیادت کا بھی کریں گے ۔ پروفیسر ساجد میر نے مزید کہا کہ انتخابی اصلاحات بل ایک قانونی تبدیلی ہے آئینی نہیں، آئینی تبدیلی کے لیے دوتہائی کی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے ، ختم نبوت ﷺ پر ایمان کی بات دوتہائی اکثریت کی منظوری کے ساتھ پہلے ہی آئین کا حصہ ہے ، جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی،جسکے مطابق ملک کا صدر ،وزیر اعظم اور آرمی چیف غیر مسلم نہیں بن سکتا اور اسے دوٹوک انداز میں رسالت مآب ﷺ کی ختم نبوت پر ایمان اور اعلا ن کرنا پڑتا ہے ۔

ان کا کہنا تھا کہ لوگوں میں شق 110 کلاز 2 اور شق 60 کلاز 2 کی وجہ سے الجھن پیدا ہورہی ہے، فارم سے مراد وہ فارم ہے جو قانون کے ساتھ (آخر) میں منسلک ہے، اس فارم میں صراحت کے ساتھ ختم نبوتﷺ کا ڈیکلیریشن حسب سابق شامل ہے، سو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی اگر سیکشن 110 اور 60 کے متعلقہ حصوں کو سیکشن 2 (xxi) ساتھ ملا کر پڑھا جائےاور یہی ان شقوں کو پڑھنے کا قانونی طریقہ ہے! یہ بھی کہا جارہا ہے کہ ڈیکلریشن کے ساتھ اوتھ کا لفظ موجود نہیں ہے سو یہ حلف کے مترادف نہیں رہا، اس اعتراض میں بھی وزن نہیں ، فارم کے آخر میں امیدوار نے’’ solemn affirmation ‘‘ کے ساتھ دستخط کرنے ہیں جو تمام مندرجات کے بارے میں ہے، اس میں ڈیکلریشن بھی شامل ہے، لفظ ’’ solemn affirmation ‘‘ کا مطلب حلف ہی ہوتا ہے، سو یہ ضرورت بھی نئے مسودے میں موجود ہے۔ پروفیسر ساجد میر نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن ترمیمی بل 2017 کے کل 88 صفحات ہیں، صفحہ نمبر 79 میں امیدوار کے اقرار نامہ (Declaration) میں شق نمبر 3 میں ختمِ نبوتﷺ کے حوالے سے شرط واضح الفاظ میں درج ہے:

I believe in the absolute and unqualified finality of the Prophet-hood of Muhammad (Peace Be Upon Him),the last of the Prophets and that I am not the follower of anyone who claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him), and that I do not recognize such a claimant to be prophet or a religious reformer, nor do I belong to the Qadiani group or the Lahori group or call myself an Ahmadi.[Note: This paragraph is for Muslim candidates only and is not applicable to

''میں حضرت محمدﷺ کی حتمی کاملیت پر ایمان رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمدﷺ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاؑ ء میں سے آخری نبی ہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں کسی بھی ایسے شخص کا پیروکار نہیں ہوں، نہ ہی میں قادیانی یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، نہ ہی خود کو احمدی کہلاتا ہوں۔‘‘(نوٹ:۔ یہ پیراگراف صرف مسلمان امیدواروں کیلئے ہے،غیر مسلم امیدواروں پر لاگو نہیں)'' اسی طرح آئین پاکستان کی روسے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے حلف کا متن کچھ یوں ہے:’’میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک تعالٰی، کتب الٰہی جن میں قرآن پاک ختم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبین جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض، کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری، سالمیت، استحکام، بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کیلئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثرانداز نہیں ہونے دوں گا۔ کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلاخوف و رعایت اور بلارغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کی بلاواسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کیلئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کماحقہ انجام دہی کیلئے ایسا ضرور ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین‘‘ ان میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کی گئی ،اس سب کے باجود اگر کسی مذہبی یا سیاسی رہنماکو کوئی ابہام ہے تو میرے سامنے بیٹھ جائیں میں اسے دور کرنے کے لیے تیار ہوں اس سلسلے میں تمام ناقدین کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں ۔ پروفیسر ساجد میر نے تمام مسلمانوں اور اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ سیاسی مخالفین کے پراپیگنڈہ کا حصہ نہ بنیں، بدگمانی ایک بیماری ہے،جس سے معاشرے میں انتشار اور بے یقینی پیدا ہوتی ہے جو دینی اخلاقیات کے منافی رویہ ہے۔