اقوام عالم کشمیریوں کے قتل عام پربھارت سے جواب طلب کرے:ترجمان دفتر خارجہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ اقوام عالم کشمیریوں کے قتل عام پربھارت سے جواب طلب کرے،مقبوضہ کشمیرمیں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا کا اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیرمیں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے،بھارتی فوج نے8 نہتے کشمیریوں کو شہیدکیا،پاکستان بھارتی بربریت کی بھرپورمذمت کرتاہے۔نفیس زکریا نے مزید کہا کہ عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔

