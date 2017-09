عائشہ گلالئی کے بعد ن لیگ کی مائزہ حمید نے عمران خان پر انتہائی شرمناک الزام لگادیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر ان کی پارٹی کی باغی خاتون رکن عائشہ گلالئی نے غیر اخلاقی پیغامات بھیجنے کے الزامات عائد کئے تھے جس کے بعد ملکی سیاست میں ایک بھونچال سا آگیا تھا مگر اب مسلم لیگ(ن) کی خاتون ایم این اے مائزہ حمید نے بھی پی ٹی آئی کے سربراہ کو شرمناک ترین الزام عائد کرتے ہوئے بھارتی میں جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار گورو رام رحیم سنگھ سے ملا دیا ۔

عید کے دوسرے روز جمائما خان نے عمران خان کیلئے زندگی کا سب سے قیمتی’تحفہ ‘ بھیج دیا

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) کی خاتون ایم این اے مائزہ حمید کا کہنا ہے کہ بھارتی گورو کو خواتین کے ساتھ زیادتی کے الزام میں گرفتار ہونے کے بعد اب وقت آگیا ہے کہ پاکستانی گورو عمران خان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ عمران خان کو بھارتی گورو قرار دینے کے بعد سوشل میڈیا پر مائزہ حمید کے اس اقدام کو شرمناک اور سیاست کی تذلیل کہا جا رہاہے جبکہ ٹوئٹر صارفین کی جانب سے ان کے ٹوئٹ پر انہیں کھری کھری سنائی ہیں۔

After conviction of Indian guru for crime against women,it is high time that proceedings against local guru IK be initiated