تحریک انصاف نے سیکریٹری اطلاعات نعیم الحق کے جنرل کیانی سے متعلق بیان سے لاتعلقی ظاہرکردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سیکریٹری اطلاعات نعیم الحق کے سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی سے متعلق بیان سے لاتعلقی کا اعلان کردیا جبکہ نعیم الحق نے بھی اسے اپنی ذاتی رائے قراردیدیا،اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے نعیم الحق کاکہناتھاکہ ان کا ذاتی موقف پارٹی پالیسی کا اظہار نہیں۔

اس سے قبل نعیم الحق نے کہاتھاکہ عام انتخابات میں سابق آرمی چیف نے سعودی عرب اور امریکہ کی معاونت سے وزیراعظم نوازشریف اور ان کی پارٹی مسلم لیگ ن کو جتوایا۔جیونیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم الحق نے بتایاکہ پارٹی چیئرمین عمران خان نے انہیں ہدایت کی ہے کہ اپنے ذاتی نقطہ نظر کی وضاحت کریں اوراس سلسلے میں یہ پارٹی کا موقف نہیں، ایک کالم میں سینئر صحافی کی طرف سے سوال اٹھایاگیا، اگرایسے الزامات ایک سینئر صحافی کی طرف سے لگائے گئے ہیں تو جنرل کیانی کو اس کی وضاحت دینی چاہیے ، میں نے کہاتھاکہ ہر کوئی 2013ءکے انتخابات میں ہونیوالی دھاندلی کے بارے میں جانتاہے لیکن اس بات کا ہدف جنرل کیانی نہیں تھے۔

My comments on Geo last night about General Kayani were my own and do not reflect party stance in any way.