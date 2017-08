شادی کی پیشکش میں حرج ہی کیا ہے لیکن میں نے عائشہ گلالئی کو کبھی آفر نہیں کی: نعیم الحق

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) عائشہ گلالئی کے چیئرمین تحریک انصاف اور نعیم الحق پر سنگین نوعیت کے الزامات پورے ملک کے عوام کی سماعتوں سے بار بار گونج بن کر ٹکرا رہے ہیں۔ ان الزامات پر عمران خان کا موقف تو آچکا ہے لیکن اب نعیم الحق کا بھی موقف آگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب عائشہ گلالئی نے نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں الزام عائد کیا کہ انہیں نعیم الحق نے شادی کی آفر کی تھی۔ عائشہ گلالئی کے اس الزام پر نعیم الحق کا موقف بھی سامنے آگیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ” کیا مجھے عائشہ گلالئی کے ساتھ شادی کی بات پر معافی مانگنی چاہیے؟ نہیں میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا، کسی کو شادی کی پیشکش کرنے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے“۔

Should I apologise for discussing marriage with Ayesha Gulalai? No I don't think so. Nothing wrong with that.



نعیم الحق نے عائشہ گلالئی کے شادی کی آفر کے الزام کو یکسر مسترد کردیا اور کہا کہ ” عائشہ گلالئی کو میری طرف سے کبھی شادی کی پیشکش نہیں کی گئی جس کاوہ خودعاصمہ شیرازی کے پروگرام میں اعتراف بھی کر چکی ہیں“۔

There was no marriage proposal as such to Ayesha Gulalai as she herself said in Asma Shirazi show just a discussion .