مسلم لیگ(ن) کی غنڈہ گردی اور دھمکیاں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے: عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی نا اہلی کے بعد مسلم لیگ(ن) غنڈہ گردی پر اتر آئی ہے ، ن لیگ کی غنڈہ گردی اور دھمکیاں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔

مسلم لیگ (ن) کے کارکنوں کا لال حویلی پر پتھراﺅ، اسلحہ بھی لہرایا : شیخ رشید کا الزام

سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے عمران خان نے مسلم لیگ(ن) کے کارکنان کی جانب سے شیخ رشید پر لال حویلی میں حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، پی ٹی آئی سربراہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ(ن) اپنی پرانی روایات اتر آئی ہے، اپنے سیاسی مخالفین اور اداروں کو حملوں اورغنڈہ گردی کے ذریعے خوفزدہ کرنا ان کا پرانا وطیرہ ہے۔ میں لال حویلی میں شیخ رشید پر لیگی کارکنوں کے حملے ، پتھراﺅ اور اسلحے کی نمائش قابل مذمت ہے اس کے بعد ایسے واقعات کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کئے جائیں گے۔

PMLN after SC disqualified NS has gone back to its old ways of hooliganism/attacks on institutions & political opponents to intimidate them