2016گزشتہ برسوں کے مقابلے بہتر گزرا ،راحیل شریف اور نواز شریف مبارکباد کے مستحق ہیں :شاہد آفریدی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفرید ی نے کہا ہے کہ 2016گزشتہ 25برسوں کے مقابلے میں بہت بہتر گزرا ،سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور نواز شریف مبارکباد کے مستحق ہیں۔مبصرین کا کہنا ہے کہ شاہد آفرید ی نے سیاسی بیان دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں آنے کے لیے پر طول رہے ہیں ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا میری جانب سے مداحو ں کو 2017مبارک ہو ،2016سے پہلے 25سے 30سال ہمارا ملک بہت بڑی بڑی مشکلات سے گزرا لیکن اب وقت قربانیوں کا نہیں بلکہ ترقی اور کامیابی کا ہے کیونکہ پاکستان نے پہلے ہی بہت قربانیاں دی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ امن اور ملک کی سلامتی کا تھا ،اس حوالے سے سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف اور ان کی ٹیم اور وزیر اعظم مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ 2016میںگزشتہ 25سالوں سے بہت زیادہ بہتری آئی ۔ان کا کہنا تھا کہ میری اور پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کامیابی کے اس سفر کو جاری رکھیںتاکہ یہ ملک ترقی اور کامیابی کی طرف جاتے ہوئے سب کو نظر آئے ۔شاہد آفریدی نے کہا کہ ہماری عوام بہت سمجھدار ہے ،ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ہونی چاہیے ۔انہوں نے مشورہ دیا کہ اس ملک میں ترقی اور کامیابی اس وقت آئے گی جب نچلے طبقے کو اوپر لے کر آئے ،ہمارے ملک میں بہت مخیر حضرات ایسے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ سی پیک کا جو پودا اس ملک میں لگا ہے ہمیں سب کو اس سے بہت سی امیدیں ہیں اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہترین کام ہوا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبے سے ملک میں کرائم ختم ہو گا اور روز گار میں اضافہ ہو گا ،جب بے روزگاری ہوتو کرائم بھی بڑھتا ہے ۔

شاہد آفریدی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مبصرین کا کہنا ہے کہ شاہد آفریدی وقتاً فوقتاً ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی کے نہ صرف عمران خان بلکہ نواز شریف سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور دونوں جماعتیں شاہد آفریدی کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانے کی خواہشمند ہیں لیکن شاہد آفریدی نے ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا تاہم وہ ملکی سیاست اور بااثر لوگوں سے تعلقات بنانے میں سب کرکٹرز سے بہت آگے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی نے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے بھی بہت اچھے تعلقات بنائے ،ان دونوں کی دوستی کا آغاز بھارت کے خلاف ان دو چھکوں سے ہوا جو پاکستان کی کامیابی کا ذریعہ بنے تھے ،اس کے بعد راحیل شریف نے شاہد آفریدی کو جی ایچ کیو بلا کر اچھی کارکردگی پر انعامات سے نواز ا تھا ۔

@SAfridiOfficial new year message for the nation. He wants Pakistani nation to unite for peace, love and prosperity. pic.twitter.com/BnIpokWfK5